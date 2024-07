Acidente entre dois carros danifica alambrado da Câmara de Americana

Veículos ficaram com a parte frontal e traseira destruídos; motoristas foram ouvidos e liberados

Acidente destruiu parte do alambrado da Câmara de Americana - Foto: Gama/Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros destruiu parte do alambrado da área onde fica a Câmara de Americana na madrugada deste domingo (21). Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado como acidente de trânsito sem vítima e dano ao patrimônio público. Os motoristas foram levados até a delegacia do município, ouvidos e liberados.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), a colisão ocorreu por volta de 3h na Avenida Monsenhor Bruno Nardini. Um dos veículos teria cruzado um sinal vermelho, segundo relatos. Fotos feitas pelos guardas mostram um Ford Ka com a frente destruída e um Chevrolet Cobalt com danos na parte traseira.

Após a colisão, os veículos foram parar em uma área verde da câmara, em frente à avenida, cercada por alambrado, que ficou parcialmente destruído. Os envolvidos no acidente chegaram a brigar entre si.

Ao LIBERAL, o vereador Thiago Brochi (PL), presidente da câmara, afirmou que já deu início aos procedimentos para a troca do alambrado, o que, segundo ele, deve acontecer o quanto antes.

Brochi diz acreditar que será necessário trocar toda a estrutura, uma vez que grande parte foi danificada, incluindo ao menos sete poste que davam sustentação ao arame. As atividades no prédio do Legislativo não foram afetadas.