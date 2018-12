Mulher morre após acidente entre carro e caminhão

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de Márcia Ribeiro da Silva, de 40 anos, na Avenida Nicolau João Abdalla, próximo ao Casarão de Salto Grande, em Americana, na tarde deste domingo (16).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 17h20, quando o Ford Ka dirigido pela vítima, que seguia no sentido Paulínia, e um caminhão, que vinha no sentido oposto, bateram de frente. Ainda não há informações sobre outras circunstâncias da batida. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana e Reprodução / Facebook

Márcia teria ficado presa nas ferragens de seu carro, que ficou destruído. Os bombeiros socorreram a vítima em estado grave e a levaram ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi com múltiplas fraturas e parada cardiorrespiratória, mas, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana, ela não resistiu aos ferimentos e chegou à unidade já sem vida. O motorista d caminhão nada sofreu.

Não há informações sobre horários e local de velório e sepultamento, visto que o corpo da vítima seria levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde passaria por exame necroscópico. O caso estava sendo registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) na noite deste domingo.