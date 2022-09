Acidente entre caminhões deixa motorista ferido na Anhanguera

Caminhão bateu na traseira de uma carreta no final da tarde desta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O motorista de um caminhão ficou ferido após bater na traseira de uma carreta que seguia no quilômetro 122 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior, na entrada de Americana, na tarde desta terça-feira (27). Bombeiros retiraram o condutor do veículo, que foi levado para o Hospital Estadual Sumaré, com ferimentos aparentemente leves.

A AutoBAn, concessionária que administra o trecho, informou que as câmeras registraram o acidente, que ocorreu às 17h42. Apurações preliminares dão conta que o motorista de um caminhão, que não foi identificado, seguia na marginal e teria entrado bruscamente na via expressa, fechando a frente da carreta.

Motorista teve apenas ferimentos leves – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Diante da situação, o motorista da carreta freou e o condutor do outro caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão traseira.

Os bombeiros precisaram remover a porta do caminhão para retirar o motorista do veículo. O acostamento e a pista da direita foram interditados quanto as autoridades trabalhavam no caso.