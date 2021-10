Acidente deixa sargento do Exército ferido na Avenida Iacanga

26 out 2021 às 09:09 • Última atualização 26 out 2021 às 10:15

Gama fazia patrulhamento pela avenida quando se deparou com o veículo do oficial batido contra o muro de uma loja

Um jovem de 24 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na Avenida Iacanga, em Americana, na madrugada desta terça-feira (26), por volta da 1h. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e as circunstâncias do acidente ainda não tinham sido esclarecidas.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), uma equipe estava em patrulhamento pela avenida quando se deparou com o acidente.

Acidente aconteceu na Avenida Iacanga; causas da colisão não foram determinadas – Foto: Gama / Divulgação

O veículo dirigido pelo jovem, um sargento temporário do Exército de 24 anos, estava no recuo do estacionamento de uma loja. O carro bateu contra o muro e o vidro da loja.

Segundo a Gama, o condutor apresentava “várias escoriações”, sendo necessário apoio da equipe do Resgate, que encaminhou o jovem para o hospital.

Segundo nota enviada pelo HM na manhã desta terça-feira, o paciente estava na sala de observação aguardando avaliação do ortopedista, devido à possibilidade de uma luxação ou fratura no pé direito.

No veículo foi localizado uma arma de fogo pertencente também ao Exército. De acordo com a Gama, foi solicitado uma patrulha da polícia do Exército que compareceu na delegacia, onde a arma de fogo foi liberada. Já o veículo ficou apreendido.