Acidente deixa frentista ferido na Nossa Sra. de Fátima

Um acidente entre uma moto e um Jeep deixou um frentista de 22 anos ferido na tarde desta terça-feira (15) na Vila Israel, em Americana. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Paraná.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, com traumatismo craniano, contusões no ombro e no joelho. Foto: Corpo de Combeiros/Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 14h10. O Jeep Renegade era conduzido por um homem – que não se feriu na batida. A moto Yamaha YBR era pilotada por um frentista de 22 anos e estava na avenida, enquanto o Jeep trafegava pela Rua Paraná.

Ele foi levado pela unidade de resgate ao HM, onde passava por atendimento médico até a publicação desta reportagem. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.