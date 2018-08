Acidente com moto na SP-304 causa congestionamento

Um acidente envolvendo um motociclista causou congestionamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na manhã desta quinta-feira (30). O acidente aconteceu na altura do km 127, por volta das 7h, próximo ao acesso para Nova Odessa, no sentido Piracicaba – Anhanguera.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a visão do motorista da moto foi ofuscada pelo sol e, assim, ele acabou batendo na traseira de um carro. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Até às 7h45, o aplicativo de trânsito Waze mostrava que o congestionamento chegava até à Avenida Iacanga, totalizando cerca de 5 quilômetros de trânsito complicado. A ocorrência seguia em atendimento até a publicação desta reportagem.

O trecho onde o acidente aconteceu recebe, desde o dia 24, serviços de recapeamento e melhorias na sinalização vertical e horizontal. A previsão do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), era de que as obras no trecho do km 127 ao km 146 durasse 20 dias.