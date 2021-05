Acidente com duas motos provoca congestionamento na SP-304, em Americana

Um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, gerou congestionamento na manhã desta sexta-feira (14) na altura do km 126, sentido capital.

De acordo com a policial rodoviário Luiz Felipe, que atendeu a ocorrência, ocorreu uma colisão traseira entre duas motos por volta das 6h50.



Os dois condutores tiveram escoriações leves

De acordo com o relato coletado pela PMR, a condutora de uma Honda Biz reduziu a velocidade por conta do alto fluxo de veículos no local, e o condutor da outra motocicleta, que estava atrás, não conseguiu conter a velocidade a tempo. Houve uma colisão traseira e, em consequência, o tombamento das duas motos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois condutores tiveram escoriações leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Uma equipe do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) foi deslocada ao local para realizar sinalizações na pista. Por volta das 7h10, o LIBERAL apurou que o trânsito na rodovia estava parado do km 126 até a entrada para a Avenida Iacanga.