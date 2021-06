Acidente com dois caminhões deixa um homem ferido em Americana

Um homem de 48 anos ficou levemente ferido após uma colisão entre dois caminhões no bairro Cidade Jardim, em Americana, durante a manhã desta quarta-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o acidente entre os dois veículos, que seriam da Prefeitura de Americana, ocorreu por volta de 8h.

Acidente envolvendo caminhão da Prefeitura de Americana deixou um homem de 48 anos ferido – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

A corporação enviou três viaturas e nove bombeiros ao local, onde foi constatado que a vítima não conseguia sair do veículo sem auxílio. O homem estava com sinais vitais estáveis, consciente e não possuía nenhuma fratura.

Após a abertura do veículo através do uso de um equipamento desencarcerador, a vítima foi imobilizada e socorrida, sendo encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com o setor de Serviço Social do Hospital Municipal, o paciente deu entrada às 8h40, na sala de emergência, foi avaliado e submetido a exames de Raio-X, tendo recebido alta médica por volta das 11h.

As causas do acidente são apuradas. Inicialmente, teria ocorrido uma falha nos freios do veículo que seguia atrás e acabou colidindo com o primeiro caminhão, quando este parou no cruzamento da Rua dos Cravos com Rua das Petúnias.