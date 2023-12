Acidente com caminhão causa congestionamento na Anhanguera, em Americana

Barra de direção teria quebrado, fazendo com que veículo atingisse a mureta central da rodovia nesta sexta

Mureta ficou danificada após ser atingida por caminhão – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Um acidente envolvendo um caminhão bitrem na tarde desta sexta-feira (15), na altura do quilômetro 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, congestionou o tráfego sentido Capital-Interior. A passageira do veículo teve ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 15h40. O caminhão seguia pela faixa dois, quando a barra de direção teria quebrado, fazendo o veículo desviar no sentido do canteiro central, chocando-se contra a mureta de proteção que separa as vias. O veículo estava sem carga.

A passageira do veículo, mulher do condutor, de 43 anos, foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, pela ambulância da concessionária AutoBan. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo.

Com o impacto da batida, a barreira de concreto quebrou e os estilhaços atingiram alguns automóveis.