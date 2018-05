Acia vê crise profunda e histórica por causa da greve

O presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Dimas Zulian, afirmou nesta segunda-feira que o comércio da cidade vive a mais longa e profunda crise da história por conta da greve dos caminhoneiros. Com uma semana de paralisação, as cidades sofrem com a falta de combustíveis e outros produtos.

“Eu era bem garoto quando explodiu o golpe militar de 64. Houve uma situação também de falta de combustível. Outra recessão muito forte foi na desvalorização do Cruzeiro, se eu não me engano em 1982. Mas essa, pela durabilidade e a mistura com a crise econômica do País, é a mais longa e profunda das crises da história”, afirmou o dirigente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A entidade estima em 30% a queda no faturamento dos lojistas após uma semana de caminhões parados nas estradas. “O movimento caiu bastante, com exceção da área de alimentos. Com a falta de combustível vem a preocupação com o amanhã. Ela desmobiliza o consumidor e o comércio padece. Fazendo uma conta simples, um mês com 25 dias úteis, cada dia parado significa uma perda de 4% no faturamento. Se você pensar em uma semana de paradeira por conta da greve, temos um prejuízo já estabelecido de aproximadamente 30%”, explica.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o presidente da Associação Comercial, Antonio Roberto Bonamin, evitou falar em números, mas também apontou uma queda significativa nas vendas, especialmente nos últimos dias. “A falta de combustível se intensificou, então as pessoas se resguardam. Sábado foi baixo, hoje (ontem) foi tudo parado. Falar em número é meio difícil, porque não temos fechamento de mês ainda. Mas a gente vê que a economia está cada vez mais crítica”, disse.