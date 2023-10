Acia realiza encontro sobre exportação no dia 20

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realiza na próxima sexta-feira, dia 20, um encontro sobre exportação. Segundo o presidente da entidade, Marcelo Fernandes, o objetivo é aproximar empresas e oferecer a elas as condições necessárias para exportar.

Marcelo Fernandes, presidente da Acia, Marcelo Fernandes, diz que o objetivo é aproximar empresas e oferecer a elas as condições necessárias para exportar – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Os empresários muitas vezes querem buscar novos mercados e não sabem como proceder. Por meio deste evento vamos abrir as portas oferecendo chances de novos negócios e capacitação para isso. Todos têm muito a ganhar”, explicou Marcelo.

As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas no por e-mail (comercial@acia.com.br) ou pelo WhatsApp (19) 98400-8395. O evento acontece das 9 às 12 horas, na sede da entidade.

Uma das palestras será de Gustavo Sperandio Fernandes, representante regional para o Sudeste da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Ele falará sobre “identificação de oportunidades comerciais na exportação.

O evento também terá a participação de Olavo Henrique Furtado, gestor executivo do Hub Exportação da Acia, que falará sobre o mercado externo e a região de Americana.

“A região de Americana tem um papel de fundamental importância no cenário estadual. Aqui estão instaladas grandes empresas com condições de exportar. A partir deste evento vamos mostrar quais os caminhos que o empresário precisa seguir para ampliar suas vendas”, disse Olavo.

Desde 2021, Americana lidera as exportações na RPT (Região do Polo Têxtil), principalmente por conta da presença de multinacionais como a Goodyear (pneus) e a Umicore (catalisadores e resíduos de metais preciosos).

No primeiro semestre deste ano, o município vendeu US$ 229 milhões para o exterior, valor 13% menor do que o mesmo período de 2022, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.