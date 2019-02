Acia quer tarifa de meia hora e rodízio em setores

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) pediu à prefeitura e à Estapar, empresa que administra a nova Área Azul, uma série de mudanças no sistema, entre elas a instituição de tarifa de meia hora, criação de tolerância para paradas rápidas e a possibilidade de estacionar em mais de um setor durante o período pelo qual o motorista pagou.

As solicitações foram feitas em reunião ocorrida nesta sexta-feira. A prefeitura diz que vai avaliar os pedidos.

Estas são algumas das principais queixas de motoristas desde 1º de fevereiro, quando a nova Área Azul foi implantada, com o triplo de vagas (agora são 2.020) e novo modelo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Hoje, o período mínimo de estacionamento é de uma hora, ao custo de R$ 2,50 (o valor e o período já eram esses antes da terceirização do sistema). Com a concessão à iniciativa privada, a Área Azul foi dividida em 139 setores, e o pagamento só dá o direito a estacionar naquele setor onde a pessoa parou inicialmente.

Se, mesmo dentro dessa uma hora, o motorista precisar ir para outro lugar e mudar o carro de setor, vai ter de pagar de novo, o que tem gerado muitas queixas. Segundo o presidente da Acia, Dimas Zulian, a ideia é que a pessoa possa parar em mais de um setor durante a validade de seu crédito.

Sobre a tolerância, que hoje não existe (ou seja, quem estacionou na Área Azul numa vaga por 1 minuto tem de pagar), Dimas diz que a medida poderia ser viabilizada pela criação de vagas rápidas. Ele afirmou que a empresa e a prefeitura mostraram boa vontade e se dispuseram a conversar sobre os pedidos.

“Foi o início de um diálogo que a gente vai buscando os pontos que podem ser melhorados”, disse Dimas.

O presidente da Acia disse que a principal queixa que tem ouvido é o preço praticado em Americana, que é maior do que em outras cidades onde a Estapar atua – o valor, porém, já era esse e foi definido pela prefeitura. “Tem cidades vizinhas que o preço está defasado, faz anos e anos que não tem reajuste”, disse Dimas. A Acia ainda pediu mais divulgação sobre o funcionamento do sistema.

A reportagem não conseguiu contato com a Estapar na noite de ontem, após falar com Dimas. A prefeitura, que é quem define as regras, informou ao LIBERAL que todos os pedidos apresentados pelos comerciantes serão avaliados dentro da perspectiva de não prejudicar a ideia de estacionamento rotativo.