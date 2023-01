Acia quer que Estapar notifique motoristas antes de multas na Área Azul

A Acia (Associação Comercial e Industrial) de Americana quer que a Estapar, concessionária responsável pela Área Azul do município, notifique o motorista que não estiver fazendo uso do parquímetro por meio de um aviso fixado no veículo. A medida é adotada na cidade vizinha, Santa Bárbara d’Oeste.

Durante participação, nesta segunda-feira, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), o presidente da Acia, Marcelo Fernandes afirmou que a ideia é dar ao motorista uma chance de regularizar a situação antes de ser surpreendido com uma autuação. “Se mesmo depois de notificado, o condutor não tomar as medidas necessárias, aí sim seria multado, mas também podendo apresentar justificativa”.

Fernandes disse que a maioria dos empresários associados à Acia, enxerga a Área Azul como algo necessário, mas reclama das dificuldades para utilizar o parquímetro. “O problema está no modelo de comprar essa área azul e na falta de notificação. Às vezes uma pessoa é multada porque não conseguiu comprar o bilhete porque o equipamento não estava funcionando. Mas se não existe notificação, como o motorista vai ter condições de argumentar, de explicar o porquê de não estar usando o parquímetro”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, os usuários pagam R$ 2,50 por hora. O serviço pode ser adquirido pelo aplicativo App Zul+ por meios de pagamentos como Pix, boleto e cartões de débito e crédito. Os motoristas também podem se dirigir aos totens da concessionária, mas é preciso ter moeda ou cartão, caso contrário, o equipamento se torna inviável.

O presidente da Acia disse que o pedido para que a Estapar passe a notificar os motoristas já foi passado ao prefeito Chico Sardelli. O chefe do Executivo, aliás, não esconde sua insatisfação com o serviço prestado pela concessionária.

No final do ano passado, durante participação ao vivo no programa Gold Morning, da Rádio Gold 94.7 FM, Chico afirmou estar “de saco cheio” da Estapar. Ele reclamou que o parquímetro funciona mal e reforçou que ele mesmo já teve dificuldade para utilizá-lo.

Em nota, a prefeitura afirmou, nesta segunda-feira, que está em tratativas com a empresa para analisar algumas questões, incluindo a forma de notificação. Atualmente, o usuário estaciona o veículo e tem um prazo de 15 minutos para pagar. Se o tempo for excedido, poderá entrar em contato com a Estapar para checar se houve notificação. Se estiver notificado, basta pagar a taxa em até 24 horas para não ser multado.