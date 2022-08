Acia promove palestra gratuita com Mauricio Frizzarin

O evento acontece dia 17, às 19h, no Teatro Municipal de Americana, e marca o lançamento da 6ª Expodeps

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), por meio do Deps (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços), promove a palestra gratuita “Como a Inteligência Artificial Vai Mudar Nosso Dia a Dia”, com Maurício Frizzarin, no dia 17.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento acontece no Teatro Municipal de Americana, às 19h, marcando o lançamento da 6ª edição da Expodeps, feira de serviços e negócios realizada pela Acia, que será realizada nos dias 19 e 20 de outubro, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Durante palestra, os participantes terão a oportunidade de conhecer saber mais sobre o uso da inteligência artificial no dia-a-dia, principalmente no ambiente profissional.

Mauricio Frizzarin é fundador da Folhamatic Sistemas, empresa que chegou a liderança nacional do mercado de soluções para contabilistas, e a segunda maior aquisição de empresas de software do Brasil.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.