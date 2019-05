Acia promove atividades no convívio neste sábado

Neste sábado, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizará uma ação na área central em homenagem às mães. As empresárias do DME (Departamento de Mulheres Empreendedoras) estarão no convívio promovendo uma manhã interativa com diversas atividades, entre 11 e 14 horas. É a primeira vez que o evento acontece.

A concentração será no calçadão da Rua Vieira Bueno, nas imediações da Basílica de Santo Antonio. Entre as atrações confirmadas estão: a Árvore dos Sonhos com mensagens especiais às mulheres; maquiagem Mary Kay para mamães; aferição de pressão pela Usimed e oficina de mandala terapêutica com a life coach Estela Fonseca.

O Dia das Mães será comemorado no próximo dia 12. “Não podíamos deixar de homenagear as mães. São mulheres fortes, guerreiras, que executam o papel de mãe, esposa e profissional. Pensamos em marcar essa data com um encontro de significado”, afirmou a coordenadora do DME, Elza Cassitas Sferra.