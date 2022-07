Acia marca encontro para ouvir comerciantes na terça-feira

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) promove na próxima terça-feira, às 18h30, uma reunião com empresários e comerciantes, com o objetivo de ouvir as necessidades e demandas do setor e também propor ações de melhoria para o desenvolvimento econômico. O encontro acontece na sede da entidade, na Rua Primo Picoli, número 232, no Centro de Americana.

Para participar da reunião, a instituição explicou que o interessado não precisa ser associado, no entanto, precisa se inscrever por meio deste link.

Entidade já realizou encontro com o setor de serviços nesta semana – Foto: Acia / DIvulgação

“Nosso principal objetivo é estar perto dos sócios, eu preciso saber o que ele está precisando. Então, vamos detalhar o cenário atual, ouvir os empresários, a fim de elaborar projetos e ações estratégicas com foco no fortalecimento de todos os setores”, comentou o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, que adiantou que o plano de ações será apresentado em 90 dias.

Na última terça a entidade já promoveu uma reunião e recebeu quase 60 empresários, associados e não sócios, representantes do setor de prestação de serviços. “O primeiro encontro foi muito produtivo e atendeu às nossas expectativas. Agora queremos ouvir os comerciantes e, em seguida, será a vez do setor industrial”, concluiu Marcelo.