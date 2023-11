Acia estima adesão de 80% do comércio de Americana à Black Friday

Associação diz que decisão é dos comerciantes, pois muitos se preparam para as vendas de fim de ano e preferem manter preços sem desconto agora

Os comerciantes de Americana estão confiantes no aumento das vendas para a Black Friday, nesta sexta-feira (24), segundo a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). A entidade estima a participação de 80% das lojas da cidade.

Expectativa dos lojistas em Americana é positiva para Black Friday – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Vice-presidente da associação, Evandro Barizon explica que a decisão sobre a adesão fica a critério dos comerciantes, já que muitos se preparam para as vendas de fim de ano e preferem manter os preços “cheios”.

“Particularmente, considero que é uma boa oportunidade para os comerciantes que possam liquidar os estoques de coleções passadas ou aqueles com ‘grade furadas’ [sem todas as numerações]. Quem não aderiu, pode pensar nessa alternativa”, diz Barizon.

A associação estima um aumento de 7% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado.

O consultor de vendas de móveis Igor Araújo Gomes diz que a loja onde trabalha anuncia descontos de até 80% em alguns itens.

“Estamos com algumas promoções que começaram no início do mês e que serão mantidas por mais alguns dias após a Black Friday.”

Já o setor de marketing de uma rede de calçados antecipa que as lojas oferecerão até 50% de desconto em tênis de grandes marcas.

A empresária Rosemeire Cordeiro está acompanhando atenta as promoções.

“Pretendo comprar um eletrodoméstico para a minha casa, mas ainda não me decidi. Estou pesquisando os preços primeiro”, relata.

A faxineira Rosa Maria Monteiro afirma que vai aproveitar o período para comprar tênis para os filhos. “Espero que estejam mais baratos.”

Alerta para fraudes

Barizon orienta que é importante que os clientes prestem atenção nos preços anunciados.

“Infelizmente sabemos de situações em que alguns comerciantes aumentam os preços antes da promoção para depois anunciarem descontos. Caso alguém identifique alguma fraude é importante que acione o Procon”, alerta.

Acia realiza campanha

De acordo com Barizon, a Acia está dando prioridade para a campanha “Espetáculos de Prêmios”, que começou em maio de 2023 e se encerrará em abril de 2024 com sorteios de R$ 200 mil, incluindo um carro que será sorteado no dia 31 de janeiro, aniversário da associação.