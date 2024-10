Acia e Acisb estimam aumento de vendas para o Dia das Crianças em Americana e Santa Bárbara

Entidades projetam aumento entre 4% e 5% para data, celebrada no próximo sábado (12)

Pais e familiares buscam presentes que vão desde brinquedos até roupas e eletrônicos - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) projetam um aumento nas vendas entre 4% e 5% para o Dia das Crianças, celebrado no próximo sábado (12).

Considerada uma das datas mais importantes para o varejo, pais e familiares buscam presentes que vão desde brinquedos até roupas e eletrônicos.

Eduardo Barizon, vice-presidente da Acia diz que a média do valor do presente deverá ser em torno de R$ 150. A maioria das lojas, principalmente as mais voltadas ao mundo infantil, estará aberta neste feriado das 9h às 15h.

“Neste ano deve se repetir a tendência da maior procura por brinquedos eletrônicos e a volta do retrô ioiô”, completou Barizon.

Para a Acisb, um dos fatores que contribuem no aumento das vendas é que a data caiu em um sábado, que é o dia tradicionalmente de maior movimento na semana.

Os brinquedos mais procurados devem ser bonecas, carrinhos, bicicletas, games e outros eletrônicos.

Também estão em alta produtos que estimulam o desenvolvimento e criatividade das crianças, com destaques para blocos de montagem, jogos de tabuleiro, livros interativos, kits de ciência e robótica.

O Procon de Americana orienta que na hora de comprar o brinquedo é importante levar em conta a idade, o interesse e a habilidade da criança, preferindo brinquedos educativos que favoreçam a coordenação motora, a inteligência, a afetividade, a criatividade e a socialização.

Ainda de acordo com o órgão, o produto deve conter informações claras em língua portuguesa com relação à qualidade, quantidade, origem, composição, preço e garantia.