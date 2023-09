Acia cria hub para indústrias da região interessadas em expandir os negócios

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) está implantando um hub para as indústrias do município e da região interessadas em expandir os negócios e atuar no mercado internacional.

A entidade oferecerá um serviço completo de 81 horas de duração. A iniciativa visa proporcionar suporte e orientação estratégica, desde que as empresas estejam associadas a alguma entidade.

Em parceria com o consultor Olavo Furtado, que acumula mais de 25 anos de experiência na área de negócios internacionais, o evento terá início no dia 11 de setembro. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo telefone 98400-8395 ou pelo e-mail beatriz.rodrigues@acia.com.br.

De acordo com Furtado, o conceito de um hub para negócios internacionais é ser um ponto focal de apoio e orientação para empresas interessadas em atuar no mercado global.

O hub funcionará como um guichê de atendimento personalizado, onde as empresas terão acesso a mentoria, consultorias e experiências compartilhadas por outras empresas que já trilharam o caminho das negociações internacionais. O objetivo é ajuda-las a superar desafios, esclarecer dúvidas e pensar estrategicamente em suas incursões internacionais.

O consultor cita algumas situações em que as empresas podem buscar o apoio do hub: preparação para participar de rodadas de negócios no exterior, orientações para exportação, busca de parcerias com agências de apoio internacional, entre outras.

O diferencial do hub da Acia é a combinação de atendimento individualizado e coletivo. A iniciativa pretende entender as necessidades de cada empresário, independentemente do nível de maturidade internacional da empresa. Mesmo aquelas que ainda não possuem atividades no exterior poderão utilizar o hub para embasar decisões futuras.

Cada empresa poderá inscrever até dois representantes, independentemente da área de atuação. O espaço também oferecerá sessões de mentoria para a ampliação dos conhecimentos em comércio exterior, oportunidade para trocar experiências com empresas que já têm presença internacional e consultoria personalizada para solução de demandas específicas.