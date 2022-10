Acia abre inscrições para concurso de decoração natalina

Concurso tem o objetivo de fomentar o turismo e estimular a criatividade da população - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2022 – “Encantos e Luzes de Natal”, promovido pela Prefeitura de Americana e pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O concurso tem o objetivo de fomentar o turismo e estimular a criatividade da população para a decoração natalina em frente às suas residências, comércios e empresas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 15 de novembro no site da Prefeitura, em americana.sp.gov.br.

As decorações serão classificadas em duas categorias: residencial ou comercial, industrial e prestador de serviço. Os responsáveis pelas três residências melhor decoradas receberão troféu e jantar para duas pessoas. Já as empresas serão premiadas com troféu e duas bolsas para treinamento na Escola de Negócio da Acia.

A análise e classificação das decorações serão feitas pela Comissão Julgadora, observando os critérios de espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza e inovação, iluminação e impacto visual. O regulamento completo está disponível no site da Prefeitura. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira