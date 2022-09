‘Achei que fosse morrer’, diz vítima de ex-marido; guarda será julgado na quinta-feira

Paulo Fernandes Carrigio atacou mulher com golpes de canivete no meio da rua, em março deste ano, na Praia Azul

O júri popular do guarda municipal Paulo Fernandes Carrigio, de 55 anos, ocorrerá nesta quinta-feira, no Fórum de Americana. Ele responde por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, a vendedora Mirian Novaes Costa, de 31 anos, a quem atacou com golpes de canivete no meio da rua, em março deste ano, na Praia Azul.

O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza considerou que o patrulheiro, que está afastado e preso, responde pelo crime com os agravantes de ter dificultado a defesa da vítima e de ter agido em descumprimento de medida protetiva.

A vítima foi atingida com 17 golpes nas mãos, rosto, perna, peito e abdômen. Ela ainda faz fisioterapia, pois perdeu parte dos movimentos da mão esquerda. “Passei momentos de muito medo, achei que fosse morrer”, desabafou a vítima.

Além das cicatrizes, Mirian Novaes Costa ainda tem problema em uma das mãos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

No dia do crime, Paulo estava de carro e, de propósito, bateu contra o veículo em que a ex-companheira estava com a irmã, o que fez com que o carro morresse, na Rua Maranhão. Paulo então passou a agredir Mirian com golpes de canivete, na calçada. A mulher foi socorrida por algumas pessoas, que bateram no homem com um pedaço de madeira.

A vítima diz que foi casada com o guarda por oito anos, mas que não tiveram filhos. “Nos últimos três anos, ele passou a ficar mais agressivo, me proibia de ter amigos e já sofri várias ameaças, mas não o denunciei antes porque ele dizia que acabaria com a minha família. Tinha muito medo dele”, desabafou.

Mirian confessa que a gota d’água ocorreu no aniversário do pai dela. “Eu disse que sairia para jantar com ele (seu pai) e minha irmã, mas ele (ex-marido) ficou muito nervoso. Ele deixou o posto de trabalho para vir me falar para que não saísse de casa. Mandava dizer que era eu quem não queria sair. Naquele mesmo dia, ele fez uma chamada de vídeo para confirmar se ainda estava em casa”, recorda.

Depois disso, ela decidiu terminar o casamento, registrou o caso na delegacia e pediu a medida protetiva contra Paulo. “Meu ex saiu de casa e desapareceu. Achei que já tinha minha vida de volta, mas, depois de 29 dias, ele retorna e me ataca”, completa.

O advogado Henrique Zigart Pereira, que atuará como assistente de acusação, quer a maior pena possível. “A quantidade de golpes e a forma como agiu serão reforçadas aos jurados. Não há dúvidas que realmente tentou matá-la. Essa ideia de que o corpo da mulher é propriedade é puro machismo e deve ser erradicada do nosso País”, afirma o defensor.

Dinael de Souza Machado Junior, advogado que representa Paulo, afirmou que a defesa vai se manifestar apenas ao Poder Judiciário.