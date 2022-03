Acesso para Americana pela Av. Nossa Senhora de Fátima ficará fechado nesta sexta

Interdição acontece devido às obras de recape que acontecem na Rodovia Luiz de Queiroz - Foto: Claudeci Junior - O Liberal

O acesso para Americana pela Avenida Nossa Senhora de Fátima ficará bloqueado nesta sexta-feira (25). Os motoristas devem procurar outras vias de acesso mais próximas, como a Avenida Bandeirantes ou Rua Dom Pedro, por exemplo.

A interdição acontece devido às obras de recape que acontecem na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e vão atingir o trecho entre a saída e entrada do município pela Nossa Senhora de Fátima. O serviço tem previsão de término às 16h.

De acordo com o secretário-adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, esta obra estava prevista para acontecer na semana que vem, mas com a antecipação da chegada da matéria-prima, foi possível começar as melhoras na via já nesta sexta.

Os serviços são realizados pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem).