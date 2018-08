Acesso da SP-304 para Av. Cillos será fechado na sexta

O acesso atual de saída da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para a Avenida de Cillo, na ponte do bairro Cidade Jardim, será fechado a partir desta sexta-feira (31), segundo informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv). Os motoristas devem utilizar o novo acesso de saída da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sentido Piracicaba-Campinas, no bairro Terramérica, acessando a Rua Francisca Coral Chiquinho (marginal SP-304 – altura do km 120 + 800m), que já está liberado desde sábado (25).

O novo acesso na região do Terramérica e o fechamento do acesso na Avenida de Cillo têm o objetivo de melhorar o trânsito na Avenida de Cillo, eliminando o cruzamento da avenida, na região da Cidade Jardim. Os motoristas podem entrar no novo acesso pela Rua Francisca Coral Chiquinho, no Terramérica, adentrando a Avenida Castelhanos até alcançar a Avenida de Cillo. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A prefeitura também está construindo outro acesso, no Terramérica, para a entrada na Rodovia SP-304. A abertura dos novos acessos (entrada e saída da SP-304) visa melhorar a mobilidade urbana na região dos bairros Terramérica, Parque Novo Mundo e Parque Universitário, reduzir os congestionamentos em horário de pico na ponte sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e na Avenida de Cillo, reduzir o número de acidentes e proporcionar a travessia segura dos pedestres.

Para reforçar a sinalização na região, a Utransv executou a sinalização viária nas Avenidas Padre Osvaldo Vieira de Andrade e Gioconda Cibin, implantou controle de fiscalização eletrônica de velocidade (radar fixo) na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, regulamentando a velocidade em 50 km/h, placas de orientação de trânsito em toda a região, visando orientar os motoristas das novas rotas em virtude das mudanças promovidas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.