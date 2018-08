Acesso a viaduto Amadeu Elias será interditado no fim de semana

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) vai interditar o acesso ao Viaduto Amadeu Elias neste sábado e domingo para execução de obras no local. As equipes da Prefeitura irão sinalizar o trânsito e acompanhar os serviços de colocação de uma viga metálica na estrutura do viaduto, segundo informações da Sosu.

A responsável pela obra será a empresa Concrebase, que assumiu o compromisso de executar o serviço após um caminhão, a serviço da empresa, bater na estrutura do viaduto em abril. A colisão não chegou a danificar a estrutura, mas como o caminhão ficou preso no viaduto, foi necessária a interdição do local naquela ocasião.

Para a execução do serviço será interditada uma faixa do trecho sob o viaduto, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro, a partir das 8 horas.