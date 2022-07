Aceitação da família ainda é vista como desafio para jovens LGBTQIA+

Ainda tabu para muitas famílias, a aceitação da diversidade acaba se tornando ainda mais difícil para os jovens, principalmente pela falta de apoio e acolhimento familiar. Uma pesquisa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo aponta que entre 5,3% e 8,9% do total da população em situação de rua na capital pertencem à comunidade LGBTQIA+.

Além disso, 63% dos jovens de 18 a 25 anos relatam sentir rejeição total ou parcial dos familiares após se assumirem homossexuais. Apenas 59% revelam sua orientação sexual para a família.

O casal Leandro e Fábio passou pelo momento desafiador de falar sobre a orientação sexual com os pais – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Preocupações, preconceitos, dificuldade para aceitar o diferente podem estar por trás da falta de acolhimento dos pais em relação à orientação sexual dos filhos. Nestas situações, é importante que eles se questionem e percebam que ser LGBTQIA+ não é uma opção, independe da vontade, é simplesmente essência, afirma a educadora e neuropsicopedagoga Adriana Koide.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ninguém pode fazer uma pessoa mudar o que ela é. As famílias precisam entender. Se está difícil aceitar, busquem ajuda. Profissionais especializados vão ajudar na adaptação do que é novo, diferente”, orienta ela.

“Antes de ter uma orientação sexual diferente daquilo que você quer, lembre-se que é seu filho, sua filha, que você viu crescer, tem laços de afetividade, tem percepções. Podemos estar juntos como família e conviver, mas fazer escolhas por eles, nós não podemos, principalmente a sexual”, completa.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Quando o foco está em evitar a propagação de preconceitos de geração em geração, a especialista orienta que assuntos como a existência de diferentes modelos de famílias sejam abordados entre pais e filhos, inclusive com os mais novos.

“Evitar piadinhas e não tratar as pessoas de modo pejorativo, com sarcasmo ou ironia, porque as crianças acabam imitando o comportamento dos adultos. Além disso, conversar sobre a escolha do outro, o respeito, o ponto de vista do outro. Você pode não querer o mesmo que o outro, mas tem que respeitar”, aconselha.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Para ela, não se trata de ‘ideologia de gênero’, mas sim de educação para a diversidade, uma responsabilidade que parte da família para depois ser continuada na escola.

“Certos assuntos precisam ser tratados em casa. Explicar que existem famílias com dois pais e duas mães. Existem muitas famílias diferenciadas. Isso pode ser conversado numa boa. É preciso falar sobre isso”, finaliza.

ACEITAÇÃO

Moradores de Americana, Fábio Magalhães Bragança, historiador, escritor e empresário de 39 anos, e Leandro Barbosa Magalhães Bragança, enfermeiro de 35, consideram de extrema importância o apoio familiar para que os jovens LGBTQIA+ possam se desenvolver plenamente, não só em seus relacionamentos, mas também nos estudos e no trabalho.

Eles, que tomaram esta iniciativa aos 17 e 18 anos, afirmam que contar sobre a orientação sexual para os pais é muito desafiador, mas ao mesmo tempo pode ser libertador.

“Meu maior medo naquele momento era a não-aceitação e o que acontecia com muita gente, ser mandado embora de casa. O que as outras pessoas iam pensar e falar e a violência foram os primeiros questionamentos“, conta Fábio, que é filho de pais divorciados, ambos no segundo casamento. Segundo ele, contar para os dois irmãos foi a parte mais fácil do processo.

“Nossa relação melhorou muito porque tem mais verdade, mais transparência. Eu não precisava mais me esconder. É muito difícil quando você não conta, porque precisa ficar inventando desculpas e fatos a todo momento”, diz.

Leandro teve mais dificuldade, principalmente porque a relação com o pai ficou estremecida e demorou para ser retomada.

“Imagine você ter vergonha de ser você mesmo dentro da sua própria casa, para os seus pais. Sem a aceitação da família fica muito mais difícil a gente se colocar para a sociedade e o trabalho. Tem um medo interno nosso de mostrar quem nós somos, simplesmente ser quem a gente é. A gente não consegue confiar nas pessoas, lidar com situações sozinhos, isso acaba impactando”, relata ele, cujos pais são casados e que também tem dois irmãos.

Para o enfermeiro, aceitar a própria orientação sexual é um processo grandioso e interno, fortalecido pelo autoconhecimento, acompanhado pela constatação de que adversidades podem surgir. Porém, artistas, profissionais de diversas áreas e pessoas públicas LGBTQIA+ mostram que é possível conquistar o que quiser sendo quem é.

Para famílias que atravessam momentos semelhantes, Fábio indica conversas transparentes entre pais e filhos, olhares livres de estereótipos, e convites para a empatia, sem embates.

“Pais, aceitem os filhos como são, conversem, apoiem, coloquem-se à disposição, conheçam a comunidade LGBTQIA+, sejam amigos dos filhos, acompanhem os processos deles e assumam o papel de pai e mãe, protetores, amigos, com quem se pode contar”, endossa Leandro.