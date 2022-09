Accell recupera máquinas avaliadas em R$ 10 milhões

A Accell Solutions, localizada no Jardim Boer, em Americana, recuperou máquinas avaliadas em R$ 10 milhões que teriam sido desviadas pelo ex-diretor da multinacional, Henrique Costa, acusado de gestão fraudulenta. Os equipamentos estavam em um galpão de uma empresa ligada ao ex-executivo.

No começo de agosto, a Polícia Civil do município abriu inquéritos para investigar a atuação do ex-diretor na gestão da multinacional, que produz e fornece medidores de água, gás e energia. Ele foi destituído do cargo em março deste ano.

Segundo o advogado da Accell, William Cesar de Oliveira, após a destituição do Henrique foi realizada uma auditoria interna na empresa que constatou diversas irregularidades. Entre elas, a doação de máquinas para a empresa Flowon, sem nenhum tipo de contrapartida para a Accell.

“Indiretamente ele se beneficiava dessa doação simulada, pois é sócio na Flowon”, explica Oliveira. O advogado, então, entrou com uma ação buscando o arresto dessas máquinas. Os equipamentos, no entanto, não estavam no endereço da Flown, mas em outra empresa também ligada ao ex-executivo da Accell.

Com autorização judicial, a multinacional conseguiu ter acesso às maquinas, além de outros produtos pertencentes à empresa. Foram necessários oito caminhões para levar os equipamentos de volta à Accell.

Caminhão transporta máquinas da empresa Accell – Foto: Divulgação

De acordo com o advogado, as máquinas, que estavam paradas, já foram reincorporadas aos ativos na multinacional e voltaram à ativa, o que implicará em um aumento considerável na produção.

Em nota, Henrique diz que o InverGroup, conglomerado de empresas de infraestrutura, tecnologia e investimentos administrado por ele, reitera que todas as acusações fraudulentas estão sendo tratadas na Justiça.

Imbróglio – Entre os supostos crimes investigados pela Polícia Civil está a acusação de falsificação de assinaturas em documentos. O então executivo Henrique Costa teria registrado duas atas no México, em assembleias, na sede da Insprotec, que é dona da Accell.

As investigações em andamento tanto no México como no Brasil apuram o registro e o uso dessas atas falsificadas para transferir a propriedade das empresas a Henrique, bem como desvios de ativos e valores da empresa Accell para outras empresas ligadas a ele.