Ação social arrecada alimentos e presta serviços gratuitos para população

Movimento será realizado pelos alunos da FAM neste sábado (4), das 8h às 12h, no Portal de Americana

Neste sábado (4), os alunos da FAM (Faculdade de Americana) estarão na Avenida Antônio Pinto Duarte, no portal de entrada de Americana, para realizar o Movimento Paulo Freire, uma ação social que arrecadará alimentos e prestará serviços gratuitos para a população. O evento ocorre das 8h às 12h.

Doações serão entregues para famílias carentes da região – Foto: Divulgação

Durante o evento, serão arrecadados alimentos, produtos de limpeza, materiais escolares, roupas usadas em bom estado e equipamentos eletrônicos. Todas as doações serão entregues e repartidas entre as famílias carentes cadastradas na brinquedoteca da FAM, abrigos, casas de repouso e assentamentos da região.

Todos que realizarem uma doação receberão, no dia do evento, um número para concorrer a um sorteio com vários prêmios, como um vale consumação de R$ 100 na Choperia Casa Beer, uma bicicleta, kits de joias em prata, uma poltrona estampada, entre outros.

Movimento Paulo Freire contará com a seguinte programação:

Letramento digital para jovens e adultos, que envolve a capacidade de leitura e escrita em telas de celulares e computadores. O serviço será oferecido pelo curso de pedagogia;

Orientação vocacional e de acolhimento para ansiedade, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), oferecidos pelo curso de psicologia;

Orientação jurídica nas áreas previdenciárias e benefícios sociais, oferecido pelo curso de direito;

Avaliação física, oferecido pelo curso de educação física;

Palestra sobre celular versus dor nas costas, oferecido pelo curso de fisioterapia;

Orientação sobre hipertensão, diabetes e obesidade, oferecido pelo curso de farmácia.

Ainda para as crianças, a programação vai contar com pintura de rosto, contação de histórias, café da manhã e a palhaça Pandora.

