Ação Social anuncia novo plano de abordagem

A Prefeitura de Americana voltou a anunciar nesta sexta-feira que fará a contratação de uma empresa terceirizada para realizar a abordagem e encaminhamento de moradores de rua do município. A ideia foi anunciada em 2017, engavetada em julho deste ano e agora retomada. O anúncio foi feito pelo secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, junto de um pacote de medidas previstas para 2019 com investimento de R$ 1,2 milhão.

O secretário concedeu entrevista nesta sexta-feira para anunciar a assinatura das renovações dos convênios com 14 entidades assistenciais que prestam serviço à prefeitura. Os contratos foram renovados com reajuste das perdas inflacionárias e somam R$ 6,5 milhões, diz a administração. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Além da renovação, Dias anunciou novos investimentos na área, entre eles o chamamento público para contratação de entidade para a abordagem dos moradores de rua. “Esse serviço pressupõe uma equipe mínima de profissionais, com psicólogo, educador social, assistente social, que vão abordar as pessoas ali sempre na tentativa de tirar aquela pessoa da situação de vulnerabilidade social que se encontra. Não é um serviço fácil, porque muitas dessas pessoas não querem sair da rua. As equipes vão ter que tentar convencer e mostrar que a pessoa pode e deve sair daquela situação”, explicou.

Dias destacou que o tipo de encaminhamento depende da situação de cada indivíduo. “Tem pessoas que precisam ir para uma comunidade terapêutica, por exemplo, por serem dependentes químicos. A abordagem vai ser sempre visando tirar da rua, seja encaminhando para um abrigo, uma clínica e tentar até localizar a família para ver se é possível reatar os laços”, destacou.

AÇÕES. Além da equipe de abordagem, a pasta também vai investir em outras ações a partir de 2019, entre elas a contratação de entidade para auxiliar nas medidas socioeducativas em meio aberto, hoje atendidas por duas funcionárias do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que dividem 139 casos.

Conforme mostrou o LIBERAL em setembro, o Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) determina que cada assistente lide com no máximo 20 casos. Cada uma, hoje, lida com o triplo. “A gente quer terceirizar isso para diminuir a sobrecarga”.

Outras novidades em 2019 serão o Centro Dia para pessoas adultas deficientes e idosas, serviço de acolhimento de adultos abaixo de 60 anos, república para jovens que vivem em abrigos de menores e completarem 18 anos, e o serviço de acolhimento familiar.

Secretário vai verificar lei de ambulantes

O secretário de Ação Social de Americana, Ailton Gonçalves Dias, disse nesta sexta-feira que analisará o projeto de lei do Executivo que proíbe que pessoas com antecedentes criminais obtenham licença para trabalhar como ambulantes e feirantes, aprovado em primeira discussão na última quinta.

“Às vezes vai na contramão, porque estamos trabalhando para conseguir a reintegração social mesmo. Eu não cheguei a ver o projeto do Executivo. Todo trabalho da assistência social para os egressos é voltado para tentar reintegrar esse ex-detento à sociedade. Mas eu vou ver. De fato não fui procurado para opinar, vou querer ver”, afirmou o responsável pela pasta.

Nesta quinta, o secretário de Governo, Junior Barros, disse que a elaboração do projeto passa por várias pastas, e que o item dos antecedentes é uma forma de precaução indicada pela Gama (Guarda Municipal).

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura afirmou que a questão dos antecedentes criminais não impede a contratação de egressos do sistema prisional.