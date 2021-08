Ação realizada por igreja resulta em 50 doações de sangue no HM de Americana

No total, campanha arrecadou 50 bolsas de sangue ao HM – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O banco de sangue do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu 50 doações na manhã deste sábado. A ação é resultado de um projeto desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamado “Mãos que ajudam”. Os doadores são membros da instituição.

De acordo com um dos responsáveis pela iniciativa, Sérgio Rodrigues da Silva, as doações começaram por volta das 7h30 e se estenderam até 11h30. “A gente tem ouvido constantemente o hemocentro divulgando na rádio a necessidade que eles estão tendo de sangue. E, por isso, dentro do nosso projeto, a gente resolveu, neste ano, fazer a doação de sangue para ajudar o hemocentro”, disse em entrevista ao LIBERAL.

Além de ajudar o banco de sangue, ação também teve como objetivo incentivar outras pessoas a doarem, afirmou Sérgio. “O tema doação de sangue é tão importante. A gente, de repente, está bem, mas uma hora ou outra pode acontecer uma série de coisas”, comentou.

Campanha foi organizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O banco de sangue costuma ficar fechado aos sábados, mas, conforme nota divulgada pela prefeitura ao LIBERAL, abre exceções em caso de campanhas junto à empresas, igrejas, corporações militares e demais entidades. Neste caso, o limite é de 50 doadores.