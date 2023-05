Ação quer ajudar inadimplentes a negociar dívidas em Americana

Promovida pela Acia, primeira edição de evento, no próximo sábado, tem objetivo de auxiliar comerciantes associados com a recuperação de crédito

Associação tenta reduzir inadimplência no comércio em Americana - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) recuperou nos últimos cinco anos R$ 4,5 milhões em créditos para comerciantes e empresários associados à entidade. O valor foi restituído após negociações da associação com consumidores inadimplentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O bom resultado motivou a entidade a realizar pela primeira vez, no próximo dia 6 de maio, o evento “Acia com Você no Azul”. É uma oportunidade para os associados receberem contas em atraso, bem como ajudar os consumidores a regularizar seus débitos em parcelas que cabem no bolso.

Segundo o vice-presidente da Acia, Evandro Barizon, o serviço de recuperação de crédito existe há pelo menos 10 anos, mas por mais que seja de conhecimento dos associados, são poucos os que acabam usando. “Por isso, resolvemos sair nas ruas, para ter uma proximidade maior com os associados e os consumidores”, explica.

O encontro será das 9 às 13 horas, na Avenida Paschoal Ardito, em frente à igreja São Vito. Para participar, o empresário ou comerciante que têm dívidas para receber deve apresentar uma lista com todos os dados possíveis dos inadimplentes para a associação fazer a inclusão no cadastro de devedores e entrar em contato com a pessoa para negociar o pagamento.

“O parcelamento é feito de maneira que seja viável para o consumidor. Com isso, conseguimos restituir o crédito dessas pessoas, que ficam novamente com o nome limpo e voltam a consumir na cidade, que é o principal objetivo da Central de Recuperação de Crédito”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Com relação aos consumidores, o evento possibilitará que as pessoas façam consultas do nome ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), de maneira gratuita, e tirem dúvidas junto ao Procon. No caso de alguma pendência, elas terão oportunidade de negociar suas dívidas.

“É um projeto piloto [Acia com Você no Azul] que a gente pretende fazer todos os anos e de forma itinerante para que não fique só na região central”, diz Barizon. Atualmente, a Acia tem cerca de 1,8 mil associados, sendo a maioria comerciantes e prestadores de serviços.