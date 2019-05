Ação no Centro de Americana resgata autoestima de mulheres

O calçadão no Centro de Americana recebeu, neste sábado (4), uma ação que visava resgatar a autoestima das mulheres. O Departamento de Mulheres Empreendedoras da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) ofereceu atividades gratuitas como aferição de pressão, oficina de maquiagem e de mandala.

Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Coordenadora do setor, Elza Cassitas Sferra contou que diversos bilhetes com frases motivacionais foram instalados em uma árvore ao lado da tenda montada para atender as mulheres. Elas eram convidadas a “colher” uma frase e deixar dados para participarem do sorteio de uma semi-joia. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

“A ideia é mesmo motivar essas mulheres, que tragam e levem amor, carinho”, destacou. “Começamos a montar às 10h30 e já tinha mulheres aqui. Acredito que já passaram mais de 50”, estimou ao meio-dia.

A diarista Maria José da Silva, de 56 anos, passava pelo Centro e foi convidada a participar das atividades. “Uso maquiagem mais quando saio, em festa, no dia a dia passo só protetor, é o costume. Achei muito bom, gostei”, compartilhou a diarista, que participou da oficina de maquiagem.