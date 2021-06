Com interdição de dois estabelecimentos, ação multa oito comércios em Americana

Os oito estabelecimentos comerciais foram autuados pela Gama e Vigilância Sanitária por estarem em desacordo com as regras do Plano São Paulo

A Prefeitura de Americana autuou oito estabelecimentos comerciais e interditou dois deles entre o início da noite desta sexta-feira (25) e madrugada deste sábado (26). Os locais estavam em desacordo com as medidas de segurança previstas no Plano São Paulo para contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No final de semana passado, 13 estabelecimentos foram multados. A intensificação da fiscalização foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no dia 18 de junho na tentativa de conter a disseminação do coronavírus na cidade.

Fiscalizações foram intensificadas na cidade para tentar conter o avanço da Covid-19 – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Entre 20 horas desta sexta-feira e 3 horas deste sábado, guardas municipais e agentes da Uvisa (Unidade de Vigilância Sanitária de Americana) visitaram 13 estabelecimentos em diferentes pontos da cidade.

Além das oito autuações, cinco locais foram orientados sobre a necessidade de se cumprir o Plano São Paulo. Os agentes também dispersaram aglomerações nas praças Oscar Ignácio de Souza, no Cidade Jardim, e a do bairro São José.

Sobre o valor das multas aplicadas, a prefeitura informou ao LIBERAL que é estabelecido pela vigilância depois de decorrido o prazo de recurso. A administração explicou ainda que caso a infração não resulte em interdição, de acordo com o Plano de São Paulo, o estabelecimento pode voltar a funcionar desde que respeite as regras.

Nesta sexta-feira (25), o município tinha 22.106 casos positivos da doença, dos quais 671 resultaram em mortes. A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 na cidade é de 97,91% com respiradores (de 96 no total, 94 estão ocupados) e de 93,47 sem respiradores (de 92 no total, 86 estão ocupados).