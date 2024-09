Ação idealizada por empresário americanense já distribuiu mais de 35 mil brinquedos em nove anos

Atualmente, o Dia Encantado conta com a força de cerca de 250 voluntários - Foto: Divulgação

Com o desejo de promover um dia especial para crianças de Americana, espalhar alegria, amor e sorrisos, o empresário Thiago Bortoleto Cabral, de 36 anos, idealizou o projeto “Dia Encantado”, uma ação realizada no Dia das Crianças, que em 2024 entra em seu nono ano.

Ao longo de sua história, a iniciativa social já distribuiu mais de 35 mil brinquedos, além de 40 mil sacolinhas de doces. “Tudo de muita qualidade e feito com muito amor”. Segundo Thiago, a iniciativa é uma ação solidária, sem fins lucrativos, idealizada como um misto de sonho e gratidão. “O intuito do projeto sempre foi ajudar crianças carentes e em situações de vulnaribilidade a terem um dia digno, nosso dia encantado.”

Impacto

Ele explica que o nome foi escolhido justamente por refletir a essência e o impacto da ação. “O Dia Encantado tem o objetivo de ser um dia mágico, em que as crianças têm a possibilidade de viver algo que não é comum em seu dia a dia: brincarem com brinquedos diferentes, serem presenteadas e guardarem em suas memórias momentos mágicos com uma festa alegre, divertida e única, para que cada uma sinta o quanto é especial e merecedora.”

Na edição passada, o projeto bateu recorde, distribuindo 5 mil brinquedos. Para 2024, a expectativa é ainda maior. “Queremos atingir a marca de 8 mil e, se conseguirmos, aumentaremos a meta para 9 mil crianças.”

O momento da distribuição dos brinquedos sempre é muito especial, tanto para os voluntários quanto para as crianças que recebem – Foto: Divulgação

Este ano, além das crianças dos bairros Zincão, Mathiensen, Guanabara e Praia Azul, em Americana, e Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, eles também pretendem presentear meninos e meninas das entidades Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Casa de Dom Bosco.

Para o empresário, a iniciativa impacta a sociedade e levanta questões sobre a importância de ajudar ao próximo e promover o apoio mútuo. “Dessa forma, conseguimos sensibilizar a comunidade sobre como a solidariedade e o voluntariado podem transformar vidas. Demonstramos como essa experiência é gratificante e como grandes feitos são possíveis a partir da união. Acreditem, o sentimento despertado é impagável.”

Transparência

Atualmente, o empresário é presidente do projeto e conta com a ajuda de cerca de 250 voluntários. A mobilização do grupo acontece via WhatsApp e costuma começar em setembro. Embora a iniciativa conte com uma diretoria para resolver problemas pontuais, ele explica que tudo é decidido em grupo. “Juntos, prestamos contas e resolvemos detalhes.”

O presidente alerta que manter a transparência é uma atitude da qual não abre mão. “Temos muita responsabilidade em relação aos valores arrecadados. Fazemos questão de sermos transparentes ao máximo, desde o extrato, onde temos todas as arrecadações, até as compras.” Em 2024, a arrecadação vai até esta segunda-feira (30), e pode ser feita via chave pix (tatinajar@hotmail.com) ou em uma conta bancária (Banco Nubank; agência 0001; conta 29.301.047-6) destinada especificamente para esse fim.

O empresário Thiago Bortoleto Cabral, idealizador do projeto Dia Encantado – Foto: Divulgação

“Esse tipo de arrecadação facilitou muito a maneira de recebermos ajuda. Pedimos que a colaboração seja feita até amanhã para que possamos comprar os brinquedos e preparar tudo a tempo.”

Além de colaborar financeiramente, para quem desejar ir além, também é possível contribuir de outras formas. “As pessoas podem ajudar com serviços voluntários ou divulgando a ação.”

Thiago explica que as doações são feitas em dinheiro para manter o padrão de igualdade para todos. “Compramos brinquedos iguais para todos.”

Experiências marcantes

Thiago afirma que a criação do projeto está relacionada às lembranças de sua própria infância. “Lembro muito daqueles momentos alegres, de quando recebia o presente tão sonhado, mas também me recordo das lembranças não tão boas, quando sentia vontade de ter determinado brinquedo e até ficava doente por isso, mas a condição financeira dos meus pais, como a da maioria dos brasileiros, não permitia comprá-lo.”

Tanto Thiago quanto boa parte dos voluntários do “Dia Encantado” já vivenciaram muitas experiências marcantes, que os incentivaram a participar de outros projetos sociais ao longo do ano, já que sua ação acontece apenas no dia 12 de outubro.

De acordo com o presidente, a maior dificuldade de manter o trabalho é mobilizar apoio suficiente para alcançar todas as crianças. “Enfrentamos dificuldades, especialmente na falta de recursos e apoio. Ainda assim, contamos com a generosidade de pessoas e parceiros que acreditam na causa. Nosso apoio é mais entre amigos, contudo, o projeto tem ganhado grandes proporções”, diverte-se.

Ele confirma que a ideia é expandir a ação para outras datas comemorativas. “Nosso maior desejo é que, a cada ano, possamos fazer a diferença na vida de mais e mais crianças.”

Thiago aconselha quem tem o desejo de iniciar um projeto social, como ele fez com a ajuda dos amigos. “Comece. Não espere o momento perfeito pois ele talvez nunca chegue. Todo projeto social nasce de uma vontade de fazer a diferença.”

Para quem quiser acompanhar mais detalhes, siga o Instagram @dia_encantado.