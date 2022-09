Ação em frente ao paço conscientiza motoristas sobre uso de vagas especiais

Movimento foi realizado no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, relembrado no Setembro Verde

A 48ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Americana, juntamente com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos promoveram, na manhã desta quarta-feira (21), uma ação em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

O movimento, realizado em frente ao Paço Municipal de Americana, teve como objetivo conscientizar os motoristas sobre o uso de vagas especiais para pessoas com deficiência.

Ação foi realizada em frente à Prefeitura de Americana – Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Liberal

A presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da OAB de Americana, Érica Bodemeier, disse que a ideia da ação surgiu da dificuldade em encontrar vagas para as pessoas nessa condição.

“A quantidade disponibilizada para este grupo não é tão grande e as pessoas não respeitam. Várias vezes chegamos em um lugar, sabemos que lá tem vaga e está ocupada por alguém que não precisa. A gente acredita que tudo começa com a conscientização para levar educação para a sociedade e mudar isso”, disse Érica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para chamar a atenção dos motoristas que passavam pela Avenida Brasil e pela Rua Vital Brasil, os voluntários colocaram cadeiras de rodas nas vagas especiais, em frente à prefeitura, com as frases mais faladas pelas pessoas, como por exemplo, “É rapidinho”, “Só um minutinho”, “Nossa! Não vi”.

Além disso, foram distribuídos panfletos aos motoristas, chamados de “multa moral”, para serem entregues a quem não possui deficiência e estiver parado no local especial.

“Hoje é uma data especial, muito importante para nós com deficiência. O pedágio foi uma forma de levar à população a conscientização, porque vemos muitas pessoas paradas nas vagas reservadas a nós, que usamos a cadeira. Aquela vaga não é dela nem por um minuto”, comentou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Americana, Maria José Gonçalves de Almeida.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Mãe de um menino de três anos, diagnosticado com espectro autista, Mariana Pereira, de 33, comentou com a reportagem que o problema é recorrente e que precisa ser solucionado.

“Eu tenho uma grande dificuldade em estacionar, porque muitas pessoas param nas nossas vagas e não se importam. Meu filho fica nervoso, ele quer sair rápido, entrar rápido e ele acaba se exaltando. Isso é péssimo”, relatou Mariana.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, também esteve na ação e disse que a educação é importantíssima para mudar a cultura da população. “É através da educação e da conscientização que conseguimos melhoria. Existe um direito e precisa ser respeitado”, completou.