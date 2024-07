Ação do MP contesta lei que dá cesta de Natal a servidores municipais em Americana

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça), do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), entrou com uma ação de inconstitucionalidade para contestar uma lei, feita pela prefeitura e aprovada na Câmara de Americana em novembro de 2022, que concede aos servidores municipais e do Legislativo uma cesta de Natal no valor de, no mínimo, R$ 200.

A Procuradoria, inclusive, pediu que a lei fosse suspensa, em caráter liminar, até o julgamento do mérito. Porém, esta solicitação foi negada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Apenas na prefeitura, cerca de 4,9 mil servidores e 405 estagiários são beneficiados com a cesta, com despesa estimada, em 2022, de R$ 1 milhão.

Na ação, protocolada em maio, o procurador-geral de Justiça Paulo Sérgio de Oliveira e Costa apresentou contestou a legislação municipal, apontando que ela fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e finalidade, bem como não atende ao interesse público ou às exigências do serviço.

Sede da Prefeitura de Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Serve apenas como mecanismo destinado a beneficiar interesses financeiros e pessoais exclusivamente privados dos servidores públicos”, ponderou o procurador.

Paulo Sérgio argumentou que a lei não estabelece um valor de forma objetiva, o que seria necessário em uma regulamentação desse tipo, e contraria artigos da Constituição do Estado de São Paulo.

O procurador-geral também afirmou que a legislação representa liberalidade com o dinheiro público, sendo um benefício “ilegítimo e não há causa razoável para a implantação”. Ainda foi apresentada uma ação sobre benefício semelhante concedido pela Prefeitura de Atibaia e que foi julgado como inconstitucional.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana disse que o benefício de cesta de Natal é previsto em lei e concedido aos servidores desde 2003, inicialmente em gêneros alimentícios. Posteriormente, em 2013, começou a ser concedido em pecúnia, por meio de cartão.

Ainda de acordo com a administração a legislação questionada pela PGJ apenas fixa o valor, que pode ser corrigido anualmente. Além disso, o texto não fere os princípios da legalidade e seguiu todos os trâmites legais, respeitando estudos de impacto financeiro.

Por sua vez, a câmara afirmou que a medida tem como intenção a valorização dos servidores e seguiu todos os trâmites legais, inclusive tendo recebido parecer favorável do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Pública).

A Casa também pontuou que o texto tem aparo na Constituição Federal e em um entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e que os R$ 200 representam 14,16% do salário mínimo, portanto “não se trata de um valor abusivo”.

Até 2022, os servidores da prefeitura recebiam R$ 100 e os do Legislativo, R$ 120, como cesta de Natal. Com a nova lei, o valor não pode ser menos do que R$ 200 e o montante exato a ser concedido mediante entrega de alimentos ou crédito no cartão alimentação é definido em cada exercício pela prefeitura e pela Mesa Diretora da câmara. A ação da Procuradoria ainda não tem data para ser julgada.