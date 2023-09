Ação de conscientização no trânsito simula acidente na Avenida Brasil, em Americana

Simulação na Avenida Brasil teve “pedestre” atropelado na faixa - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma ação realizada na manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Brasil, em Americana, simulou um acidente de trânsito para conscientizar motoristas sobre a segurança na hora de dirigir.

A iniciativa, promovida pela prefeitura por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), é parte da Semana Nacional do Trânsito.

Quem passava pela Avenida Brasil pela manhã via um carro destruído e um boneco simulando um pedestre atingido pelo veículo.

“Esse tipo de ação é importante para impactar a sociedade sobre a importância do respeito aos pedestres. A educação no trânsito é o melhor caminho para evitar acidentes, muitas vezes com vítimas fatais”, afirmou o prefeito Chico Sardelli, por meio da assessoria de imprensa.

A ação desta quarta recebeu o apoio da Exxmed Ocupacional, CPFL Paulista, SCS Tecnologia, Gama (Guarda Municipal de Americana) e Pátio Municipal de Veículos. A campanha na cidade tem como tema “No trânsito, o pedestre tem prioridade!”.

Atropelamentos são principal causa de morte de idosos no trânsito

Um levantamento do LIBERAL em dados do governo estadual identificou um perfil comum da violência no trânsito envolvendo idosos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Entre janeiro de 2015 e junho deste ano, 138 pessoas com 60 anos ou mais morreram em acidentes. A maioria delas, no entanto, não estava em um veículo – 76 pessoas nesta faixa etária foram atropeladas.

Ação desenvolvida em Americana tem objetivo de conscientizar sobre segurança no trânsito – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A análise das informações de acidentes de trânsito em Americana e região permite ainda identificar outras similaridades entre os casos.

A maior parte dos atropelamentos fatais de idosos ocorre durante a manhã, em ruas e avenidas. As vítimas também costumam ser socorridas antes de ser constatado o óbito – dos 138 casos, 95 morreram em unidades de saúde. E os óbitos entre os homens (55) são mais do que o dobro entre as mulheres (21).

Os dados constam na base de informações do Infosiga, uma plataforma que registra acidentes de trânsito de todo o Estado que envolvem vítimas. Mantida pelo governo estadual, ela possui informações de ocorrências a partir de 2015.

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL afirmam que a falta de cultura por um trânsito seguro e a consequente imprudência de motoristas colaboram para situações como as que colocam idosos como vítimas de atropelamentos.