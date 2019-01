Ação aborda 47 e param 55 veículos na Av. Brasil

Foto: Polícia Militar - Divulgação

Após a baderna registrada no Natal, a PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) abordaram 47 pessoas e pararam 55 veículos na Avenida Brasil durante a passagem do ano, em uma ação integrada batizada de Operação Réveillon. O objetivo, segundo a PM, foi combater o tráfico e uso de drogas, venda ilegal de bebidas, inclusive para menores, e manter a ordem na via.

“O objetivo era que nada acontecesse e nada aconteceu”, disse o major Rogério Takiuchi, comandante interino do 19º batalhão da PM.

A PM divulgou que foram abordadas 47 pessoas a pé e 55 condutores de veículos (37 carros e 18 motos). Um carro foi recolhido e uma CNH, apreendida. Foram registrados seis autos de infração (que podem gerar multas aos donos dos veículos). Não houve registros de armas e drogas.

De acordo com Takiuchi, o policiamento tradicionalmente é reforçado no Réveillon, que costuma ter mais gente na rua do que no Natal.

Na noite de Natal, cerca de duas mil pessoas se reuniram perto do Parque Ecológico. Disparos de arma de fogo foram registrados.