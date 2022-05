Ação da Horta da Lelê reúne 300 alunos e mães

Projeto de Educação Ambiental promoveu atividade de plantio no sábado com alunos da rede pública e particular

No total, participaram 150 mães e 150 alunos da rede pública e privada - Foto: Divulgação

O projeto Horta da Lelê, que trabalha com Educação Ambiental, realizou no sábado (7) uma ação para o Dia das Mães em sua sede, no bairro Terramérica, em Americana. No total, participaram 150 mães e 150 alunos da rede pública e privada.

O paisagista Fagner Aurelio Zanetti, responsável pelo projeto, contou que ao longo da semana passada os alunos pintaram potes plásticos nas escolas, transformando-os em vasos. No sábado, realizaram o plantio da Cravino, uma pequena planta ornamental considerada miniatura do Cravo. O vaso foi entregue às mães.

“A proposta é que agora cuidem da planta em casa. Muitas mães se emocionaram com a atividade, foi fantástico”, definiu Fagner.

Estiveram presentes alunos das escolas Emei Tangará e Tempo de Infância. Os participantes foram divididos em turmas ao longo do sábado. Também foi oferecido um lanche para as crianças e mães, promovido por meio de patrocínio de parceiro e ajuda das escolas.

PROJETO

A Horta da Lelê completa em 2022 cinco anos de trabalho com Educação Ambiental. Ao longo desse período, já atendeu mais de 15 mil crianças em todo o país.

O projeto surgiu com Fagner e sua filha Lelê com o objetivo de construir hortas orgânicas a partir de materiais como garrafas pet e caixas de leite. A Horta da Lelê está presente em escolas privadas e públicas da região, como as Emeis Tagará e Sabiá.