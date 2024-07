Ação da Dise contra o tráfico termina com um morto no Jaguari, em Americana

Corpo de suspeito é retirado pelo Corpo de Bombeiros em imóvel no Jaguari - Foto: Dise Americana/Divulgação

Um homem de 28 anos, envolvido com o tráfico de drogas, foi morto durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na manhã desta sexta-feira (5), em Americana. O caso ocorreu no bairro Residencial Jaguari.

De acordo com informações da delegacia, o homem tinha passagem por tráfico, furto, ameaça, resistência e já havia sido autuado pela Lei Maria da Penha.

Ele foi baleado após apontar um revólver para os agentes, segundo informações da polícia. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Dise apreendeu drogas e arma em imóvel no Jaguari – Foto: Dise Americana/Divulgação

A ação da Dise apurava um esquema de armazenamento e distribuição de drogas. No imóvel do bairro, os agentes informaram que flagraram o homem de 28 anos embalando drogas no interior de um sobrado localizado na Avenida da Música. Ele percebeu a aproximação dos policiais e apontou a arma, quando foi atingido pelo disparo.

Além do revólver, foram apreendidos 323 porções de maconha, pesando pouco mais de meio quilo, e um saco com cerca de 300 gramas da droga, que possivelmente seria embalada.