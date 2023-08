Ação da CPFL mostra riscos de pipas e choques elétricos a alunos no Zanaga

Os alunos da Escola Estadual Bento Penteado dos Santos, no bairro Antônio Zanaga II, em Americana, foram orientados nesta quarta-feira (2) quanto ao risco de soltar pipa em áreas com rede de energia. Técnicos da CPFL estiveram na unidade de ensino e fizeram demonstrações lúdicas para as crianças — no total, 438 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental participarão das atividades até sexta (4).

Ação da CPFL visa evitar acidentes com a rede elétrica – Foto: CPFL / Divulgação

A iniciativa faz parte do projeto Guardião da Vida, da companhia de energia, que trabalha não só com crianças, mas também com podadores de árvores e funcionários da construção civil. No caso dos alunos, foi realizada uma simulação de uma pipa enroscada em uma maquete de rede elétrica. Quando os fios se tocavam, pelo movimento de tentar retirar a pipa, faíscas saíam e as turmas eram alertadas quanto aos perigos daquela situação.

“Hoje, nos eventos que atingem a rede elétrica, a pipa é o segundo que mais causa problemas de interrupção. Todo ano a CPFL faz uma campanha maciça de conscientização quanto a isso, então aproveitamos o retorno das aulas para as crianças serem informadas sobre”, disse Talita Cristina Pinotti, consultora de negócios da CPFL.

No último dia 27, o LIBERAL publicou um levantamento solicitado junto à CPFL que mostra que foram registradas 300 ocorrências causadas por pipas na rede elétrica. Os números englobam as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Além das atividades de conscientização quanto às pipas, a companhia também fez demonstrações para as crianças dos gastos de energia elétrica a fim de incentivar a economia de energia. Brindes e cartilhas com orientações para as famílias aderirem à tarifa social foram distribuídos.

“Todo tipo de orientação, inclusive quanto ao consumo, é extremamente importante. Eles chegam em casa e compartilham esses conhecimentos com a família. E da forma como a atividade foi apresentada, é algo que ficará na memória deles para sempre”, afirmou a diretora da escola, Andréa Pedroso Arruda Perez.