Ação do Rotary planta 100 mudas de árvores no São Roque, em Americana

A cidade de Americana ficou mais arborizada na manhã deste sábado, com a ação “Por um mundo mais verde e inclusivo”, do Rotary Club. O plantio de 100 mudas de árvores aconteceu pelas mãos de crianças PCDs (pessoas com deficiência) e suas famílias. As plantas foram nomeadas com o nome dos pequenos. As árvores ficaram em uma área verde atrás da Casa da Criança Juriti, na Rua Rua Xingú, no São Roque. Antes o espaço servia como descarte de entulho pela população local.

“Mais uma vez um evento muito importante para a nossa cidade, um local que estava aos lixos e hoje a gente tem um bosque dos PCDs”, disse o prefeito em exercício, Odir Demarchi (PL).

Ação comemorativa do Rotary promoveu o plantio de 100 mudas de árvores

O espaço foi denominado como “Bosque do PCD” e futuramente deve receber brinquedos adaptados. O número de árvores marca a comemoração de 100 anos do Rotary no Brasil.

A aposentada Dalva Sardinha, 65, esteve na ação com os dois netos, Luiz Henrique da Silva Oliveira, 18, e o pequeno Nicolas Sardinha da Silva Barbosa, de 5 anos. Os dois meninos ganharam uma muda para plantar e a felicidade em colocar a mão na terra e dar seus nomes a uma árvore estava estampada nos rostos dos irmãos.

“Está emocionante, eu não consigo nem falar. É a alegria de estar com o meu neto aqui e passando para uma nova geração algo que vai ser benéfico para outras pessoas”, disse a avó.

Nicolas tem a síndrome de Kless Jensen, uma condição rara que causa atraso psicomotor. Ele tem acompanhamento 24 horas de uma equipe de enfermagem e frequenta a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

SOCIAL. Para Dalva, o plantio representa a esperança de uma sociedade melhor, de poder respirar e do desenvolvimento pleno dos meninos.

O momento também foi marcado pela emoção do servidor público Eduardo César Samogim Spilla, 50, que estava plantando a árvore de sua filha Heloísa Nunes Spilla, de 6 anos. “É um fato histórico ter um espaço PCD de arborização, de envolver todas as crianças, isso é lindo e para elas isso vai ficar marcado”, disse.