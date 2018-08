Ação controlada foi a maior em cinco anos

A Delegacia Seccional de Americana realizou este ano a maior ação controlada desde 2013, ano em que essa prática investigativa foi regulamentada pela lei das organizações criminosas. Essa modalidade de investigação para esse tipo de crime passou a ser prevista pela legislação anterior, de 1995. Até então ela era apenas prevista para o tráfico de drogas.

Contudo, mesmo com a liberação para monitorar organizações criminosas, as regras para seu uso não eram claras, segundo o professor da Faculdade de Direito da PUC-Campinas, Victor Augusto Estevam Valente.

Agora, para que a ação controlada seja feita dentro da lei, é necessário que um juiz seja informado previamente. Se for o caso, a Justiça vai estabelecer limites e comunicar o Ministério Público. Até o encerramento da investigação, o acesso aos autos envolvendo a ação controlada será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado.

“À medida que a criminalidade organizada adquire novas formas, vai demandando novas técnicas de investigações, e foi necessária a elaboração de novas leis”, explicou o professor. Foto: Arquivo / O Liberal

Entre janeiro e julho, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana acompanhou uma quadrilha praticando quatro crimes de estelionato e roubo de cargas contra empresas da região.

A intervenção policial e o flagrante foram retardados até a etapa final do crime, com a entrega da mercadoria.

Essa “espera” só foi possível por conta da possibilidade de ação controlada, já que a autoridade policial tem a obrigação de deter ações criminosas das quais tenha conhecimento.

Por meio dessa estratégia, foi possível identificar 21 pessoas com participação nesse crime e a DIG deflagrou a Operação Medusa, prendendo 13 desses suspeitos no dia 15 de agosto.

O delegado Antônio Donizete Braga, que comandou a investigação, explicou que a ação controlada se diferencia da campana, que se trata apenas de uma vigilância dissimulada e à distância, sem necessidade de autorização judicial.

Já a ação controlada é uma técnica de investigação e um meio para obtenção de provas.

“Utilizando essa técnica durante todo o monitoramento conseguimos identificar boa parte dessa quadrilha, como eles agiam, como tinham acesso aos dados das empresas. Durante essa ação controlada obtivemos êxito em quatro transações que eles fizeram, acompanhadas em tempo real. No final fazíamos a apreensão do material e devolvíamos para a vítima”, explicou.

“Cada vez temos que usar essa metodologia de trabalho. É o trabalho de inteligência, trabalhar com essas informações com cautela, observar o modo de operação, ver o perfil do crime”, explicou a delegada seccional, Martha Rocha de Castro. “É um trabalho em conjunto, o tripé polícia, judiciário e Ministério Público”.