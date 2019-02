Ação contra escorpiões não tem prazo para acontecer em Americana

Anunciada pelo prefeito Omar Najar (MDB) como medida urgente, em dezembro do ano passado, a desbaratização das galerias de esgoto de Americana ainda não tem data para acontecer. O DAE (Departamento de Água e Esgoto), a quem o prefeito atribuiu a responsabilidade pela execução da tarefa, informou que está em processo de avaliação técnica e não tem perspectiva de data para que a medida finalmente aconteça.

A desbaratização foi dada como certa pelo prefeito como forma de diminuir a população de baratas e assim combater também os escorpiões, que se alimentam principalmente desses insetos. O trabalho deverá ser feito por empresa terceirizada, mas será coordenado e custeado pelo Departamento de Água e Esgoto. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Em nota, a prefeitura informou ontem que o DAE estuda a melhor forma de implantar a desbaratização e só após concluir a avaliação abrirá processo para contratar a empresa que cuidará da sua implantação. Ainda segundo a nota, o procedimento vai ocorrer no “período correto” e “atendendo toda a normatização vigente”.

A urgência em torno do procedimento foi destacada no anúncio da medida e reforçada pelo prefeito em coletiva no início deste ano, quando foi questionado a respeito. Na ocasião ele disse que estava cobrando o diretor da autarquia (Carlos Cesar Gimenez Zappia) para “correr com isso aí”.

A promessa de promover a desbaratização em Americana foi a resposta da prefeitura à cobrança feita pela população de medidas contra o aparecimento constante de escorpiões nas mais diferentes regiões da cidade e com número alto de acidentes, envolvendo não apenas adultos, mas também crianças do município. Em 2018, foram mais de 430 vítimas.

A desbaratização consiste na aplicação de “fumacê” nas galerias de esgoto para matar as baratas. Com isso, a oferta de alimentos para os escorpiões diminui. O trabalho é realizado como procedimento de rotina há mais de dez anos em Nova Odessa, onde as ocorrências envolvendo picadas de escorpião são menores se comparadas às de Americana.