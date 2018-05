Ação cobra R$ 19,2 milhões por venda da VPT em Americana

Membros da família Bendilatti, ex-donos da VPT (Viação Princesa Tecelã), cobram na Justiça R$ 19,2 milhões dos atuais proprietários, para quem venderam a empresa em 2013. O negócio foi efetivado em cartório por R$ 29 milhões. Parte do pagamento deveria ter sido feita de maneira parcelada, segundo a ação judicial, mas os ex-proprietários afirmam que as prestações deixaram de ser depositadas em 2014. Em janeiro, a Justiça determinou a penhora dos ativos financeiros dos donos, mas não foi encontrado saldo.

Foto: Arquivo - O Liberal

A VPT afirmou, em nota de sua assessoria de imprensa, que não reconhece a dívida e que não iria se manifestar sobre o processo, que considerou de interesse privado.

Responsável pelas 40 linhas de transporte urbano em Americana, a empresa trava uma batalha judicial com a Prefeitura de Americana e tem sido alvo de críticas (leia abaixo).

O processo de cobrança da dívida foi movido em 2016, mas ainda não teve desfecho. O caso tramita na 3ª Vara Cível de Americana.

O negócio envolvia o desembolso de R$ 2 milhões à vista, um imóvel de R$ 5,5 milhões no Itaim Bibi, em São Paulo, e parcelas mensais a serem pagas de janeiro de 2014 a abril de 2016 divididas entre três membros da família: Cláudio Samuel, Clodoaldo Sérgio e Verdereze Bendilatti.

Cláudio e Clodoaldo são filhos de Francisco Luiz Bendilatti, e Verdereze, sua viúva. Francisco, fundador da companhia, morreu em 2013.

O pagamento das parcelas, dizem os ex-donos, não foi totalmente cumprido. A um dos familiares foi feito pagamentos de janeiro a agosto de 2014. A outro, de janeiro a março do mesmo ano.

A empresa ainda não apresentou defesa na ação. O processo é movido contra duas pessoas (Fabiano Costa Vieira e Gustavo Costa Pinto Pereira) e a Viação Santo Afonso, que, segundo a ficha da firma na Junta Comercial, são sócios na empresa. A dívida era de R$ 15 milhões, segundo os membros da família. Em dezembro do ano passado, o valor foi atualizado para R$ 19 milhões.

A VPT foi fundada em 1990 para atender o transporte de Americana, informa seu site. A exploração das linhas urbanas consta no contrato de compra e venda. A companhia foi questionada se reconhecia a dívida e se não a pagava por dificuldades e eventuais prejuízos no transporte. Respondeu apenas que não reconhece a dívida. O LIBERAL a questionou e novo sobre a dívida, mas não houve resposta.

No dia 8, o juiz mandou notificar Gustavo Costa Pinto Pereira. É que os advogados dos ex-donos haviam pedido que fosse notificada antes uma mulher que constava como dona da Viação Santo Afonso. Como o quadro societário mudou e hoje Gustavo é seu único sócio, pediram para que a citação fosse direcionada a ele.

Batalhas judiciais e problemas

Em novembro de 2017, o governo Omar Najar (MDB) rompeu com a VPT, sob justificativa de que a empresa não cumpria pontos do contrato, entre eles a renovação da frota, e que possuía dívidas com o governo municipal. Porém, o Executivo mandou a VPT continuar a operar até que outras empresas fossem contratadas emergencialmente. A viação então entrou na Justiça e conseguiu suspender a contratação de outras firmas.

Neste mês, a empresa mudou totalmente o sistema de transporte público. Implantou um modelo chamado radial, que obrigava usuários que antes pegavam um só ônibus a fazer baldeação e apanhar dois coletivos. Em menos de três semanas, a prefeitura mandou a VPT reativar o sistema antigo, após uma enxurrada de críticas.

Além disso, a VPT teve de assumir no ano passado as linhas da VCA (Viação Cidade Americana) depois que a prefeitura retirou a empresa do sistema.

Em fevereiro, a Justiça determinou a apreensão de 38 ônibus alugados pela empresa. A firma proprietária dos veículos cobrava uma dívida de R$ 840 mil de aluguel.

Em paralelo, cobradores sumiram dos ônibus e os motoristas estão acumulando funções, em descumprimento a uma lei municipal, como já mostrou O LIBERAL.