Acampamento Roseli Nunes ainda busca por ‘padrinhos’ para festa do Dia das Crianças

Evento deve contar com cerca de 300 crianças do Roseli Nunes, Milton Santos e Monte Verde - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Ainda com poucos “padrinhos”, o acampamento Roseli Nunes, de Americana, continua precisando de ajuda com doações para a realização da festa do Dia das Crianças, neste sábado, 12 de outubro.

A campanha para a arrecadação de ingredientes para fazer bolo e cachorro-quente, além de refrigerantes e brinquedos, começou em agosto, mas ainda não atingiu o número necessário para a festa, que deve contar com cerca de 300 crianças.

Segundo a organizadora, que está há oito anos a frente da ação, esse ano a festa deve ser ainda maior, pois também foram convidadas crianças do Milton Santos e Monte Verde.

Por conta do aumento no número de convidados, Wilza pede ajuda com doações de ingredientes como pães e salsichas, leite, farinha e outros.

Os interessados em contribuir com a festa podem entrar em contato com a organizadora através do WhatsApp (19) 98745-4734 e solicitar a lista dos ingredientes necessários e também de presentes, caso tenha interesse em apadrinhar uma das crianças.