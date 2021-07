Abrigo temporário na Fidam acolhe 13 pessoas na noite de terça-feira

O abrigo temporário montado na Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, abrigou 13 pessoas em situação de rua na noite desta terça-feira (27). Em razão da chuva, eles continuam no local nesta quarta-feira (28), após receberem o café da manhã.

O abrigo foi montado em parceria com a Prefeitura de Americana e tem como objetivo proteger essas pessoas de uma frente fria que deverá derrubar os termômetros nos próximos dias.

Moradores em situação de rua foram encaminhados ao abrigo temporário – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A prefeitura pede à população doação de alimentos perecíveis (pão, ovos, legumes, carnes, entre outros) e não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, entre outros), além de toalhas de banho, cobertores e materiais de higiene pessoal. Os donativos podem ser levados diretamente na Fidam ou no Fundo Social.

De acordo com a administração municipal, são aceitas doações de ração e cobertores para os animais de estimação das pessoas em situação de rua, que também estão sendo acolhidos no abrigo temporário.

A ação envolve o Fundo Social de Solidariedade, as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Meio Ambiente, Defesa Civil, Gama (Guarda Municipal de Americana), Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social) e Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua.