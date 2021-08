Abrigo temporário atendeu 136 pessoas em situação de rua em Americana

O abrigo temporário na Fidam (Feira Industrial de Americana) chegou ao fim nesta sexta-feira com 136 pessoas em situação de rua acolhidas desde a abertura, em 27 de julho. O local foi improvisado para proteger moradores que não têm onde morar das baixas temperaturas.

Abrigo temporário na Fidam chegou ao fim nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Das 136 pessoas atendidas, 47 aceitaram algum tipo de acolhimento. Duas delas foram encaminhadas para atendimento na comunidade terapêutica, cinco para clínica Seara, cinco foram reinseridas nas famílias, 13 voltaram para às cidades de origem, uma foi morar em uma casa alugada por familiares, duas foram acolhidas pelo Lar Mãe Esperança e 19 aceitaram ir para a Associação Vinde a Luz.

A partir deste sábado, moradores em situação de rua poderão ter acesso às refeições por meio dos projetos de outras instituições de atendimento social. Os serviços de acolhimento e de encaminhamentos continuam sendo realizados no município, por meio das instituições e do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social).

“Está em fase de diagnóstico e elaboração a política de atendimento integrado, com a estruturação da rede de atendimento, a partir dos estudos e ações com o Comitê Intersetorial. A prefeitura também está estudando a viabilidade para a implantação a Casa de Passagem para pessoas em situação de rua”, disse a secretária da Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O atendimento na Fidam contou com ações integradas entre Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Fundo Social de Solidariedade, Organizações da Sociedade Civil, entre outras entidades, voluntários e colaboradores.

As doações excedentes recebidas durante a permanência do abrigo temporário serão distribuídas entre as entidades e famílias em situação de vulnerabilidade do município.