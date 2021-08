Abrigo na Fidam permite reencontros

Dois moradores que estavam em situação de rua reencontraram as famílias por meio do abrigo temporário na Fidam (Feira Industrial de Americana).

A ação, organizada por entidades sociais com apoio da prefeitura, teve como objetivo proteger moradores que não têm onde morar das baixas temperaturas. O local funcionou entre os dias 27 de julho e 6 de agosto.

A assistente Renata com o boliviano – Foto: Arquivo pessoal

No último dia 31 de julho, um boliviano de 26 anos reencontrou a prima após ser levado por colegas ao abrigo. “Ele veio para o Brasil há cerca de três meses a trabalho, porém, é dependente de álcool e acabou perdendo o emprego. Ficou em situação de rua e foi encontrado por amigos que o trouxeram para o abrigo”, contou Renata Simão, assistente social da Associação Vinde à Luz, que esteve à frente do acolhimento desses moradores.

De acordo com ela, sem falar português, o boliviano não conseguia se comunicar. “Fizemos o acolhimento emergencial e os amigos dele, também da Bolívia, conseguiram encontrar uma prima. Ela veio até o abrigo buscá-lo e disse que ele voltaria para o país de origem, onde a mãe dele o aguardava com indicação de uma clínica de reabilitação”.

O boliviano chegou a participar de uma ação voluntária no abrigo. “O pessoal da igreja veio e cortou o cabelo deles”, disse Renata. Foi por intermédio dessa ação, inclusive, que um outro morador em situação de rua, de 43 anos, reencontrou a família, que mora em Sumaré.

“Esse homem cortou o cabelo e postaram a foto nas redes sociais. Um irmão dele o identificou e entrou em contato com a igreja, que providenciou o reencontro”, disse a assistente social.

Segundo Renata, esse morador já havia ficado no abrigo mantido pela associação em parceria com a prefeitura no mês de março. “Ele ficou entre os dias 19 e 21. Foi abordado pelas assistentes sociais na rodoviária. Mas não quis permanecer”. O morador foi acolhido pela família e mora em Sumaré.

Atualmente, Americana tem só um abrigo para acolher homens adultos em situação de rua. O local é mantido na Praia Azul pela Associação Vinde à Luz e prefeitura. São até 68 vagas no total. Mulheres são acolhidas no Lar Boa Esperança.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos disse que estuda a a viabilidade de implantar a casa de passagem para a oferta de acolhimento imediato emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia e da noite, enquanto é feito um diagnóstico para os encaminhamentos necessários. A pasta estima que ao menos 150 moradores vivam em situação de rua no município.