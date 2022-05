Abrigo emergencial em Americana atendeu 50 pessoas em primeira noite

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, junto com a Gama, têm feito ações de encaminhamento das pessoas em situação de rua

Cerca de 50 pessoas passaram pelo abrigo emergencial do Centro de Americana na primeira noite de atendimento, nesta quarta-feira, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Das pessoas atendidas, 43 tomaram banho e jantaram, e 20 dormiram no local. A tendência é que o número aumente com o avançar do frio, de acordo com a pasta.

A Casa de Passagem funciona na Rua Carlos Gomes, 155 – Foto: Divulgação

“Tudo foi realizado conforme o planejado, sem intercorrências, atendendo a todos que chegaram ao local conforme as necessidades e demandas individuais, pois nem todos quiseram permanecer para pernoite”, comunicou.

As equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), em conjunto com a Gama (Guarda Municipal de Americana), têm feito ações de encaminhamento das pessoas em situação de rua para a a casa de passagem – Rua Carlos Gomes, 155.

Caso encontre alguém que precise de acolhimento, a população pode acionar o Seas, pelo telefone (19) 99632-5032, ou encaminhar a pessoa diretamente para o abrigo. A prefeitura destaca que doações também são bem-vindas.