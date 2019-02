Abordagem a moradores de rua deve começar em março, diz secretário

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Americana espera iniciar até março o trabalho de abordagem aos moradores de rua da cidade. O secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, informou que aguarda parecer jurídico para realizar o chamamento público e contratar a empresa que executará o serviço. “Faremos isso ainda neste trimestre”, garante.

O novo plano de abordagem foi anunciado em dezembro pela prefeitura, mas a ideia já vem desde 2017, logo após o CAM (Centro de Atendimento ao Migrante), que prestava o serviço no município, ser fechado pela administração – apenas um funcionário era mantido no local. Os dados mais atualizados sobre os moradores que vivem nas ruas continuam sendo os de 2016. Na época, 115 pessoas foram identificadas nessa situação.

Com a contratação da empresa, a prefeitura espera atualizar os dados e ter o mapa atual do número e dos pontos de concentração dos moradores. De acordo com o secretário, o trabalho pressupõe uma equipe mínima de profissionais, com psicólogo, educador social e assistente social. O objetivo da abordagem será tirar pessoas da situação de vulnerabilidade em que se encontram. O encaminhamento a ser dado dependerá, de acordo com Dias, da situação de cada indivíduo.